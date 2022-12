Una fuga di gas rovina il mercato settimanale della Vigilia

Paura e apprensione oggi, 24 dicembre, a Cadoneghe. Quello che doveva essere l'ultimo giorno di mercato prima del Natale con i visitatori intenti ad acquistare gli ultimi articoli, si è trasformato in un fuggi fuggi generale.

Fuga di gas

Alle 8.30, di sabato, i vigili del fuoco sono arrivati in via Gramsci e via Montello per una fuga di gas. I pompieri accorsi da Padova con il personale di prima partenza e il funzionario di guardia, hanno transennato la zona e richiesto l’intervento dei tecnici della rete gas per l’intervento di riparazione della condotta di gas metano. In corso le operazioni di ripristino. Sul posto il sindaco Marco Schiesaro e i carabinieri. A scopo precauzionale stasera l'illuminazione pubblica nella zona interessata dall'emergenza rimarrà chiusa, in attesa che il guasto venga completamente ripristinato e vengano effettuati tutti i lavori di messa in sicurezza.