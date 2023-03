Furto di gasolio e spaccio di droga: due ventiduenni finiscono in manette

Doppio arresto nella notte tra il 20 e il 21 marzo nella zona industriale di Cadoneghe. In manette sono finiti due cittadini italiani di 22 anni. Sono stati sorpresi a rubare gasolio con la droga in auto pronta per essere spacciata. A dare inizio all'attività dell'Arma è stata una guardia giurata in servizio nella zona industriale di Cadoneghe che ha contattato il 112 dopo aver notato nei paraggi un'auto sospetta.

Cosa è successo

La centrale operativa del 112 ha inviato sul luogo della segnalazione una pattuglia dei carabinieri della stazione di Vigodarzere. I militari si sono imbattuti in un'auto che procedeva a folle velocità. Ne è nato un inseguimento al termine del quale i sospettati hanno convenuto che era meglio accostare. I due ragazzi di 22 anni hanno fin da subito manifestato un certo nervosismo tanto da far insospettire i militari che, immaginando avessero qualcosa da nascondere, hanno deciso di perquisire l'auto. All'interno del mezzo sono state rinvenute due taniche di gasolio appena asportato dal serbatoio di un trattore stradale in sosta.

La droga

Dagli accertamenti sono anche spuntate 35 bustine in cellophane contenenti hashish pronte per essere spacciate per un peso complessivo di 65 grammi. L'attività dei carabinieri si è poi estesa ai rispettivi domicili degli indagati dove sono state recuperate ulteriori due taniche di gasolio identiche a quelle trovate in auto per ulteriori 70 litri di carburante. Sequestrato anche tutto il kit per estrarre il gasolio dai serbatoi e tutto il necessario per la pesatura della droga e il confezionamento delle singole dosi. In un cassetto i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 135 grammi di hashish. Droga e refurtiva sono stati sequestrati e la coppia di ventiduenni è stata arrestata in concorso per furto aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.