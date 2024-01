Ufficiale: Luigi Zicaro nuovo comandante della Polizia locale

Dal primo febbraio il nuovo comandante della Polizia locale, Luigi Zìcaro, sarà alla guida del comando in via definitiva. Dopo aver superato l’esame della commissione, Zìcaro è stato ufficializzato e da domani sarà in pianta stabile a Cadoneghe. Aveva preso servizio in via temporanea lo scorso lunedì 2 ottobre. Cinquantadue anni, Zìcaro proviene dal Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio, un territorio di circa 70mila persone dove ha lavorato negli ultimi dieci anni nel ruolo di responsabile del servizio sezione Polizia Giudiziaria e Infortunistica Stradale con un organico di oltre sessanta agenti.

La soddisfazione del sindaco

«Siamo molto contenti - commenta il sindaco Schiesaro - dell'arrivo di Luigi Zicaro, che già da tre mesi ha preso in mano il nostro comando della Polizia Locale di Cadoneghe e abbiamo avuto modo di apprezzarne sia le capacità professionali che le doti umane. Il lavoro svolto fino ad oggi è stato ottimo in termini di miglioramento e riorganizzazione del comando a supportare la cittadinanza e le attività commerciali. In poco tempo ha saputo far ripartire un comando snaturato dalla vecchia gestione, e lui l’ha saputo fare al meglio».