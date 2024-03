Si sente male in chiesa: muore una parrocchiana di 72 anni

Dolore ieri sera 19 marzo nella parrocchia di Sant'Antonino Martire di Mejaniga di Cadoneghe. Una donna di 72 anni, Luciana De Carli, mentre stava pregando si è sentita male e si è accasciata sulle panche. I presenti hanno subito capito che stava capitando qualcosa di grave. Hanno cercato di adagiarla a terra mentre immediato è stato l'allarme al 118. In pochi minuti i sanitari del Suem sono arrivati in chiesa ma nonostante le tradizionali attività rianimatorie non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso.

Chi era

Luciana De Carli è stata per tanti anni una stimata catechista e con il marito ha sempre partecipato alle attività non solo della parrocchia, ma anche della frazione. Da quanto si è appreso non ha mai sofferto di particolari patologie e anche ieri sera, come faceva sempre, si è recata in chiesa per la funzione religiosa. Qualcosa però nel suo fisico non ha funzionato e il suo cuore ha smesso di battere. La notizia del decesso ha portato dolore tra tutti coloro che la conoscevano e ne apprezzavano le qualità umane. Tra le persone che hanno trasmesso le più sentite condoglianze al marito della settantaduenne e ai suoi affetti più cari, anche il sindaco Marco Schiesaro a nome dell'intera amministrazione comunale.