"Marinano" la scuola e vanno al parco ad ubriacarsi: nei guai 4 minorenni

Saltano la scuola e vanno al parco ad ubriacarsi, per 4 minorenni è scattata la sanzione di 300 euro a testa. La segnalazione era arrivata alla Centrale Operativa del Comando della Polizia Locale di Camposampiero da parte di alcuni residenti di un quartiere residenziale di Campodarsego: alcuni giovani avevano spostato le panchine del parco e iniziato a bere degli alcolici, nonostante non fosse neanche mezzogiorno.

I fatti

Immediato l'intervento di una pattuglia. Arrivati al parchetto di Campodarsego, gli agenti della Locale hanno sorpreso 4 minorenni tra i 15 e i 17 anni mentre consumavano delle bevande alcoliche. In particolare, gli agenti hanno trovato una bottiglia di liquore, una di vodka ed una di spumante. I ragazzi avevano inoltre spostato alcune panchine del parco portandole in una zona più appartata, per non farsi notare. E' più che probabile che i quattro, vista l'ora, avessero anche saltato la scuola. I fatti sono accaduti a fine ottobre, ma solo ieri, 9 novembre, gli agenti della Polizia Locale della Federazione sono riusciti a rintracciare tutti i genitori dei minori, in quanto solo uno era residente a Campodarsego mentre gli altri invece provenivano tutti da Padova.

Le sanzioni

Il nuovo regolamento di Polizia Urbana della Federazione vieta il consumo di bevande alcoliche nei parchi e nelle aree verdi, e lo sanziona con una multa da 300 euro nel caso la violazione sia commessa da minorenni. Lo stesso regolamento prevede anche la possibilità di sostituire la sanzione pecuniaria con una prestazione di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore a favore della collettività.