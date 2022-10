Nel rimorchio del camion per sbarcare in Italia: denunciato diciottenne afgano

Il viaggio della speranza si è concluso con una denuncia. Diciottenne afgano scoperto dai carabinieri nascosto nel rimorchio di un tir e indagato per immigrazione clandestina.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Cittadella ieri, 20 ottobre, è arrivata una telefonata alla centrale operativa del 112 dalla zona industriale di Campodarsego. L'autista di un tir proveniente dalla Serbia ha chiesto l'intervento di una pattuglia perchè durante una sosta ha sentito dei rumori provenienti dal suo rimorchio.

Gli accertamenti

Immediato l'arrivo del piazzale di una pattuglia dell'Arma. I carabinieri dopo aver aperto lo sportellone si sono trovati di fronte un giovane visibilmente stanco e affamato che è stato accompagnato in caserma. Dopo averlo rifocillato e visitato, l'uomo è stato denunciato per immigrazione clandestina. Da quanto si è appreso l'indagato in Serbia, approfittando di una distrazione dell'autista, si è nascosto nel rimorchio con l'obiettivo di entrare in Italia illegalmente, ma il suo piano è fallito.