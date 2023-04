Connazionali si prendono a coltellate al bar: paura tra gli avventori

Botte da orbi al bar, spuntano anche i coltelli. Sfiorata la tragedia sabato sera, 15 aprile in un locale di Galliera Veneta. Nei guai sono finiti due connazionali originari del Pakistan che ora dovranno rispondere all'autorità giudiziaria per lesioni aggravate. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma della Compagnia di Cittadella per risalire ai motivi che hanno scatenato una lite furibonda che ha messo a rischio anche gli altri clienti del locale oltre al personale dell'esercizio commerciale.

Cosa è successo

I carabinieri della Radiomobile di Cittadella hanno denunciato per lesioni aggravate due cittadini pakistani rispettivamente di 40 e 27 anni domiciliati a Galliera. Da una prima ricostruzione il titolare del bar ha telefonato al 112 quando la coppia ha cominciato a litigare. Da un momento all'altro la situazione è diventata fuori controllo. I carabinieri si sono trovati davanti i due litiganti che nel frattempo si erano armati di coltello presi in cucina. Grazie alla professionalità dei militari operanti la situazione è tornata alla normalità e i due stranieri sono stati resi inoffensivi. Sul luogo della baruffa a colpi di coltello sono arrivati anche i sanitari del Suem 118 che hanno preso in custodia i feriti. Per entrambi è scattata la denuncia. Sono stati sentiti tutti i presenti per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Il contrasto sarebbe nato per futili motivi.