In carcere la banda della ruspa che assaltava le aree di servizio in tutto il Nord-Est

Due i colpi nel Padovano, a Este e Monselice. I quattro rubavano pick-up e ruspe dai cantieri per poi lanciarsi contro le colonnine per il pagamento self-service dei distributori di benzina, scardinarle e rubare i soldi

I fatti

Mercoledì 12 maggio la Squadra mobile di Pordenone, con il coordinamento del Servizio centrale operativo e del Servizio di cooperazione internazionale di polizia, ha notificato a 4 persone le ordinanze di custodia cautelare in carcere. I 4, tutti romeni, sono i componenti di una banda che assalta le aree di servizio con le ruspe. Tra gennaio e aprile di quest’anno hanno colpito in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia nelle ore serali: rubavano ruspe e pick up con cui colpivano le colonnine del pagamento self-service dei distributori di benzina. Agivano nel fine settimana e poi tornavano in Romania, dove appunto due di questi sono stati rintracciati dalla Squadra mobile. Un terzo è stato rintracciato a Trieste mentre il quarto è deceduto lo scorso marzo quando, per evitare di farsi prendere dopo una rapina a Gorizia, si è gettato nel fiume Isonzo ed è morto. Le indagini sono partite dopo il colpo del 17 febbraio 2021 a Porcia (Pordenone) e hanno ricostruito tutta l’attività della banda che ha agito anche a Monselice il 19 febbraio al Tamoil e a Este il 20 febbraio al Q8. Nel complesso i malviventi hanno rubato migliaia di euro.