Bloccati in auto con la droga: due in manette

Sulla Monselice Mare con la droga in auto: arrestati due marocchini di 30 e 38 anni residenti a Ponso e già noti alle forze dell'ordine. A bloccarli e a mettergli le manette ai polsi sono stati venerdì sera 6 ottobre i carabinieri impegnati in un posto di controllo proprio lungo l'importante arteria stradale. Quando i militari dell'Arma all'altezza

del comune di Carceri hanno visto sfrecciare a velocità sostenuta l'auto, hanno deciso di imporgli l'alt. Dopo aver identificato gli occupanti, i militari si sono subito resi conto che i due apparivano piuttosto nervosi. Ne è seguita una perquisizione dell'abitacolo che ha portato al rinvenimento di 35 grammi di eroina.

Accertamenti

I carabinieri hanno portato in caserma i due nordafricani, ma hanno esteso gli accertamenti anche con una perquisizione domiciliare. Qui hanno trovato materiale per il confezionamento e la pesatura della droga oltre ad un modico quantitativo di hashish. Tanto è bastato per arrestarli in concorso per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'attività è tutt'ora in corso per capire a quale piazza di spaccio era destinata l'eroina trovata nell'abitacolo della loro auto. L'attività di contrasto al fenomeno proseguirà senza sosta anche nei prossimi giorni.