Dopo i chiodi sulla strada ecco i rivetti: i misteriosi sabotatori colpiscono ancora nell'Alta

Due nel giro di dieci giorni, e più o meno nello stesso punto: c'è preoccupazione nell'Alta per il secondo atto vandalico fatto con l'intenzione di danneggiare chi transita in due e quattro ruote.

I fatti

Succede a Fontaniva: il primo caso - come ricorda "Il Gazzettino - risale allo scorso 4 aprile, quando all'altezza del cavalcavia della Strada Provinciale 24 in zona Fratta ignoti decidono di spargere 200 chiodi arrugginiti sulla sede stadale vicino al ciglio, non solo disponendoli con cura ma piazzandoli anche nel tratto in discesa, così da creare ancor più danni agli pneumatici di auto, bici e moto in transito. Sembrava potesse essere un caso isolato, e invece nella serata di mercoledì 13 aprile si è ripetuto: questa volta il tratto stradale incriminato è il sottopasso di via Unità d'Italia, dove al posto dei chiodi sono stati posizionati decine e decine di rivetti. Fortunatamente un cittadino si è accorto che qualcosa non andava, allertando chi di dovere: sul luogo del misfatto si sono dunque precipitati i volontari della protezione civile, che hanno rimosso tutti i rivetti (questa volta nuovi, a differenza dei chiodi) chiudendo momentaneamente la strada. Il sindaco Edoardo Pitton e le forze dell'ordine stanno ora indagando per risalire all'identità dei misteriori sabotatori.