Registravano videoclip con musica altissima, hanno pestato passanti e aggredito poliziotti

Registravano un videoclip musicale emettendo musica ad altissimo volume, impedendo ai veicoli il transito ed ingiuriando e percuotendo alcuni passanti. Cinque giovani tra i 18 ed i 25 anni dovranno rispondere di percosse aggravate, oltre che di resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. In cinque, di età compresa tra i 18 ed i 25 anni (residenti a Padova, Vigonza, Campo San Martino e Livorno), dovranno rispondere di resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale e di percosse continuate aggravate. La Polizia di Stato ha notificato in questi giorni nei confronti dei cinque imputati la citazione disposta dalla Procura di Padova per l’udienza predibattimentale.

I fatti

Il 18 dicembre del 2021, supportandosi vicendevolmente, avevano offesogli agenti della Squadra Mobile della Questura, intervenuti su richiesta di alcuni cittadini. Quel pomeriggio il gruppo di ragazzi si era riunito in Via Luini con delle casse acustiche, emettendo musica ad altissimo volume. Cantando e ballando su note di musica rap al centro della carreggiata avevano occupato la pubblica via impedendo ai veicoli il transito. Dopo aver rivolto delle prime frasi ingiuriose ad un’anziana abitante nella zona, che si era sporta dalla finestra per protestare per la confusione, uno dei componenti del gruppo si scagliava contro altri due passanti, di 60 anni circa, colpevoli semplicemente di essersi soffermati ad osservare la scena. Intervenuti sul posto, gli agenti della Squadra Mobile accertavano la presenza di una ventina di giovani, intenti alla registrazione di un videoclip musicale (uno di loro, oggi imputato dei reati di percosse, minaccia ed oltraggio, ostentava il consumo di uno spinello mostrandone gli effetti eccitanti, saltando ed effettuando salti e piroette). Dopo aver circondato i poliziotti unitamente ad altri soggetti non identificati, con atteggiamento minaccioso, il gruppo dei cinque rivolgeva al loro indirizzo frasi del tipo "voi della borghese siete dei gran bastardi andate a fare in culo”, e persino minacce, anche di morte; e nel mentre facevano delle riprese con i propri telefonini minacciavano gli agenti che avrebbero montato ad arte delle scene e messo sui social le loro facce.

Le indagini

Per riuscire ad identificare il gruppo di facinorosi si era reso necessario l’intervento di diverse Volanti della Questura. Solo così i poliziotti hanno potuto isolare e denunciare coloro che avevano aggredito i due passanti ed ingiuriato l’anziana signora. Due di loro avevano già precedenti per stupefacenti, resistenza ed oltraggio. Uno di questi aveva in passato urinato sulla porta della caserma dei Carabinieri della Stazione di Noventa Padovana, ed in un’altra occasione, durante un controllo, aggredito e colpito con una cintura altra aliquota di militari.