La caramella lo sta soffocando: bimbo salvato da una maestra e da un infermiere eroe

Sfiorata la tragedia ieri 12 maggio a Conselve. Un bimbo di appena 3 anni mentre stava mangiando una caramella, ha rischiato di morire soffocato. In suo aiuto, notando la situazione che stava diventando disperata, è intervenuta una maestra e in seconda battuta un infermiere che si è trovato nel punto giusto al momento giusto. I fatti si sono svolti ieri attorno alle 13 in via Monsignor Beggiato non distante dalle scuole medie di Conselve.

Cosa è successo

Da una prima ricostruzione una mamma si trovava nel parcheggio in auto in attesa che uscisse da scuola il figlio più grande. In auto vi era il bimbo di 3 anni. Ad un tratto la donna si è accorta che il piccolo non respirava più regolarmente. Ha capito che la caramella lo stava soffocando. Ha avuto la lucidità di uscire dall'abitacolo per chiedere aiuto. In suo soccorso è uscita una maestra che ha subito posto in essere le prime manovre disostruttive. La svolta si è materializzata in tutta la sua magia quando davanti all'auto con il bimbo in difficoltà è passato un infermiere del 118. Si tratta di Lorenzo Zambon, che anch'egli si era recato a scuola a prelevare la figlia. Quando è arrivato il personale del Suem 118 il piccolo era già fuori pericolo. E' stato tuttavia trasportato nella Pediatria dell'ospedale di Schiavonia per tutti gli accertamenti clinici del caso. Da Padova nel frattempo si è alzato anche l'elisoccorso, ma per fortuna l'emergenza è rientrata. Sotto choc la mamma che dopo la grande paura ha ringraziato i suoi salvatori per il miracolo che hanno compiuto.