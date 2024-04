Pattuglione alle Terme: un arresto e una "strage" di assuntori segnalati al prefetto

Nel pomeriggio del 5 aprile, i carabinieri della Compagnia di Abano Terme hanno effettuato un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori in genere, interessando i comuni di Montegrotto Terme, Cinto Euganeo, Due Carrare, Conselve e Teolo. Nel corso dell’operazione, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie delle stazioni dipendenti sono state identificate 92 persone, controllati 76 veicoli e 7 esercizi pubblici, rinvenuti e sequestrati 51,2 grammi di hashish.

Succede a Conselve

Un cittadino italiano 20enne del posto è stato notato da una pattuglia dell'Arma in quanto si muoveva con fare sospetto. Terminata l'attività è stato arrestato. A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 3 involucri di cellophane del peso complessivo di 11,2 grammi di hashish. I militari hanno proceduto anche alla perquisizione domiciliare dove il giovane nascondeva altri 2 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di 9,4 grammi, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione oltre ad un coltello a serramanico. Tutto il materiale è stato posto in sequestro mentre l’arrestato, conosciuto alle forze dell’ordine, che poco prima dell’intervento dei carabinieri, ha ceduto una dose di sostanza stupefacente dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'acquirente della dose di

hashish è stato segnalato alla Prefettura.

Segnalati alla Prefettura

Nell'ottica di stroncare ogni forma di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti sul territorio i carabinieri hanno segnalato al prefetto di Padova un 21enne italiano residente a Tribano, trovato in possesso di 2,3 grammi di hashish; un 21enne egiziano residente a Maserà di Padova, trovato in possesso di 2,6 grammi di hashish; un 21enne italiano residente a Teolo che sottoposto a perquisizione personale i militari gli hanno trovato addosso una bustina di hashish del peso complessivo di 21,92 grammi; un 18enne italiano residente a Maserà di Padova, trovato in possesso di 3,6 grammi di hashish.