Si sente male a scuola, bidello salvato da due insegnanti

Sfiorata la tragedia lunedì 20 marzo all'interno della scuola media Tommaseo di Conselve. Un collaboratore scolastico ha accusato un malore con conseguente arresto cardiaco. Due insegnanti che si trovavano dentro il plesso scolastico hanno subito intuito la gravità della situazione e hanno messo in atto le manovre rianimatorie in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Ora il bidello è ricoverato in ospedale, ma da un primo riscontro sarebbe fuori pericolo.

Cosa è successo

Il malore che ha colpito il sessantenne è avvenuto qualche minuto prima del suono della campanella. Alcuni insegnanti hanno notato l'uomo che barcollava. L'hanno adagiato a terra e hanno chiamato i soccorsi. Via telefono, in attesa dell'ambulanza, gli insegnanti hanno ricevuto le indicazioni dai sanitari su come muoversi. Poi l'attività rianimatoria è stata proseguita dai medici. Il bidello è stato trasportato in ospedale a Schiavonia. Le sue condizioni sono definite rassicuranti. Per ovvi motivi sarà tenuto per qualche giorno sotto stretta osservazione.