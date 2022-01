Covid, quasi 7mila padovani hanno contratto per due volte il virus

Non è certo poco, il 3,5% rispetto al totale. Soprattutto in questi casi: sono 6.820 i padovani che hanno contratto per due volte il Covid.

Due volte

Tutto ha inizio lo scorso martedì, quando nel bollettino quotidiano di Azienda Zero su contagi e ricoveri appare una precisazione: «Nel totale episodi di positività sono stati inseriti anche 24.568 episodi di re-infezioni riconteggiati su tutto il periodo epidemico a seguito di un perfezionamento del calcolo delle re-infezioni in accordo con le definizione del Ministero della Salute». Un dato regionale che ora, grazie all'Ulss 6 Euganea, è stato aggiornato anche a livello provinciale: sono dunque 6.820 i padovani che si sono infettati due volte, pari al 3.5% di tutti i positivi da inizio pandemia.