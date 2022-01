Covid e scuole, nel Padovano sono 464 le classi con almeno un positivo

Il Covid continua a picchiare forte, e a comprovarlo è il dato relativo alle scuole: stando all'ultimo aggiornamento fornito mercoledì 19 gennaio dall'Ulss 6 Euganea sono 464 le classi con almeno un positivo.

Scuole

Di queste 126 sono in quarantena, in prevalenza di asili nido e scuole dell'infanzia, mentre le restanti 338 (tra scuole elementari, medie e superiori) sono in sorveglianza o autosorveglianza. Numeri che acquisiscono ancor più valore se si pensa che solo martedì 18 gennaio, ovvero 24 ore prima, le classi totali interessate erano 394, ovvero settanta in meno. Il rischio-collasso è dietro l'angolo, tanto che su "Il Mattino di Padova" la dottoressa Lorena Gottardello, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea, afferma: «Così il sistema non regge, la situazione si fa ogni giorno più caotica e impossibile da gestire». E sempre sul quotidiano locale il provveditore provinciale agli studi Roberto Natale conferma: «I dirigenti ed i docenti referenti Covid non ce la fanno più. Stanno lavorando 24 ore al giorno. Sono inchiodati davanti al computer anche tutte le domeniche. Tutti i presidi restano sul fronte e, quindi, vanno elogiati in blocco, ma non so sino a quando potranno resistere in queste condizioni».