Scoperto covo di pusher sotto la tangenziale dalla Squadra mobile: nascosto tra i rifiuti anche un cagnolino

Era un vero e proprio quartier generale utilizzato dagli spacciatori per confezionare la droga e anche nascondere merce rubata. Il nascondiglio è stato scoperto dalla Squadra mobile.

La vicenda

Posizionato tra i cunicoli della tangenziale, all’altezza di Corso 13 giugno, era davvero difficile da individuare. Ma dopo diverse ore di appostamento i poliziotti giovedì 1 ottobre hanno fatto irruzione. E a guidare gli agenti all’interno dei cunicoli sono stati proprio i diversi sensori posti dai pusher per segnalare intrusi. I rialzi dei muri in cemento che formavano la struttura stradale erano stati adibiti a banchetti per il taglio e l’imbustamento delle dosi di droga: sono stati trovati dei bilancini di precisione, delle lame da cutter e anche diversi ritagli di dita di guanti che venivano usati per confezionare le dosi.

Andando avanti con la perquisizione del covo i poliziotti hanno trovato 83 grammi di marijuana, 2 etti e 90 grammi di hashish, 3900 euro in contanti, un materasso sul quale qualcuno dei pusher dormiva, un grosso coltello d’assalto, diverse confezioni di spray al peperoncino importate dagli Stati Uniti, nastro adesivo da imballaggio, due taser, un binocolo, 5 smartphone di cui uno ancora imballato e una mascherina di Dart Fener, il cattivo di Star Wars. E ancora una mazza da baseball, un casco da motociclista, due bici elettriche costose e un contenitore di Just Eat usato per nascondere panetti di hashish e un cellulare. Ecco che gli agenti, arrivati alla fine del cunicolo, hanno trovato una sorpresa. Circondato da rifiuti, tremante e impaurito c’era un cucciolo di tre mesi di America Straffordshire Terrier, riportato dalla proprietaria.