Si oppone al controllo e danneggia gli interni in plastica dell'auto dei carabinieri: denunciata

Un semplice controllo si è trasformato in una baraonda. Una 25enne padovana ha danneggiato gli interni in plastica dell'auto di servizio dei carabinieri.

Il fatto

Era sera tardi, martedì 24 maggio. I carabinieri della radiomobile di Padova sono stati chiamati in rinforzo in via VIII Febbraio. Una 25enne padovana, di origini bulgare, si stava opponendo a un controllo delle forze dell'ordine. Non voleva mostrare i documenti e ha iniziato a gridare. I carabinieri l'hanno fatta salire in auto per accompagnarla in caserma e procedere con l'identificazione. Il delirio. La giovane si è dimenata, ha tirato calci tanto da danneggiare gli interni in plastica del mezzo di servizio. È stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, dopo di che è stata accompagnata al pronto soccorso per essere sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio.