Covid: approvate le disposizioni che entrano in vigore da sabato 16 gennaio

È stato approvato il decreto legge n.2/2021 in materia di disposizione per il contenimento della diffusione del Covid-19. Di seguito le principali regole che saranno in vigore dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021. In sintesi il testo prevede.

Le novità

✅ Proroga Stato d’Emergenza al 30/04/2021

✅ Proroga al 30 aprile 2021 del termine per l’adozione di misure di prevenzione ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;

✅ Divieto spostamento tra Regioni e Province autonome fino al 15 febbraio 2021;

✅ Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021: un solo spostamento al giorno verso abitazione privata permesso a due persone conviventi con minori di 14 anni e persone disabili;

✅ Coprifuoco dalle 22.00 alle 05.00;

✅ Spostamenti all’interno della Regione in area gialla e nel Comune aree arancione e rossa;

✅ Deroga per spostamenti da Comuni sotto i 5mila abitanti e in 30km;

✅ Area bianca per rischio basso e contagi per tre settimane sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti, area nella quale non si applicheranno i Dpcm per le zone classificate a colori, previsti protocolli specifici e la possibilità di misure integrative e correttive;

piattaforma informativa nazionale sulle vaccinazioni.