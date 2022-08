Picchia la moglie al parco procurandole lesioni guaribili in un mese: 44enne nei guai

Si è scagliato con furia ceca contro sua moglie: i carabinieri del Norm di Padova hanno denunciato un 44enne di origini nigeriane residente a Vigonovo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, disponendo l'immediata misura dell'allontanamento urgente dalla casa in cui viveva con la donna.

I fatti

È successo ieri, domenica 7 agosto: nel corso di una lite nata per futili motivi all’interno del parco “Brenta Viva” a Fontaniva l'uomo ha colpito ripetutamente al volto la moglie, causandole lesioni refertate con 30 giorni di prognosi dal pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliera, a cui si era rivolta per le cure. Immediati accertamenti hanno poi permesso di stabilire che la donna, nel recente passato, era stata vittima di ulteriori analoghi episodi di violenza da parte del marito, mai denunciati.