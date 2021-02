Ammanchi in cassa, titolare installa delle telecamere per incastrare il dipendente furbetto

Troppi ammanchi, qualcosa non andava. Il titolare di una concessionaria ha installato delle telecamere per scoprire chi dei suoi dipendenti rubava dall'incasso di giornata sistematicamente

Il fatto

Da qualche tempo il titolare della concessionaria Max Moto di Monselice notava degli ammanchi nell’incasso. C’era qualcosa che non andava. Ad un certo punto ha deciso di prendere in mano la situazione e ha installato delle telecamere. Ed ecco che ha scoperto tutto: la mattina di martedì 23 febbraio ha visto un suo dipendente, un 65enne di Padova, prendere dalla cassa 20 euro e metterseli in tasca. Il titolare ha chiamato subito i carabinieri. Una volta di fronte ai militari, il 65enne ha ammesso di rubare i soldi dalla cassa: è stato denunciato per furto aggravato continuato.