Disordini all'iniziativa No Vax: tensioni e fermi

Anche questo sabato in tanti si sono dati appuntamento per protestare contro il Green Pass. Nel primo weekend che autorizza, all'aperto, a stare senza mascherina, ci sono state tensioni tra manifestanti e polizia. Questo dopo che, nel pomeriggio, Veneto no green pass avevano tranquillamente manifestato in Prato della Valle, dove tutto si è svolto regolarmente. Presenti circa 400 persone.

Green Pass

Proprio durante lo svolgimento della manifestazione, gli organizzatori dal palco hanno dato appuntamento ai manifestanti per incontrarsi, successivamente, in Piazza delle Erbe per un aperitivo di protesta nei confronti degli esercenti che chiedono il green pass, come è previsto dalla normativa vigente. Il ritrovo pacifico, in Piazza delle Erbe, si è trasformato in una vera e propria manifestazione, non autorizzata.

Denunce

La Questura con una nota riferisce che «ai promotori - spiegano - è stato più volte ribadito di evitare simili comportamenti ma questi non hanno rispettato le indicazioni fornite dai responsabili dell’ordine pubblico. In particolare, uno dei manifestanti ha continuato a reiterare i comportamenti vietati e, all’atto di procedere alla sua identificazione è scappato, cercando di sottrarsi al controllo. Prontamente raggiunto dal personale in servizio, si è rifiutato di esibire i documenti; nel momento in cui si è avvicinata una Volante per accompagnarlo in questura e procedere alla sua identificazione, il personale della questura è stato accerchiato dalla folla nel tentativo di impedire l’accompagnamento . Data la situazione di oggettivo pericolo per gli operatori, è stato necessario l’intervento di ulteriore personale. L’uomo è stato arrestato per aver opposto resistenza e aver rifiutato di fornire le proprie generalità». Inoltre è stato resto noto che un’altra persona verrà denunciata per lesioni avendo dato un calcio agli agenti e l’organizzatore verrà denunciato per violazione art 18 TULPS.