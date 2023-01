Maltrattamenti e messaggi all'ex compagna e ai figli: per l'uomo scattano gli arresti domiciliari

I poliziotti della Squadra Mobile - sezione “fasce deboli” hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari (in sostituzione di una precedente di divieto di avvicinamento) emessa dal Tribunale di Padova - Sezione Unica Penale nei confronti di un 45enne di Padova, indagato per maltrattamenti e lesioni personali.

I fatti

L'uomo, con condotte reiterate anche in presenza dei figli minori e iniziate dopo che la moglie gli aveva comunicato l’intenzione di separarsi, ha ripetutamente maltrattato la sua famiglia, al punto che lo scorso luglio gli stessi poliziotti avevano già eseguito nei suoi confronti un'ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento disposta dal Giudice per le indagini preliminari. Di recente, però, la donna ha denunciato che il proprio ex coniuge, dopo un primo periodo in cui aveva osservato l'ordinanza cautelare, avrebbe ricominciato nelle ultime settimane a farsi vivo, indirizzando sia a lei che ai figli delle lettere e dei messaggi dal contenuto inquietante ed intimidatorio con la solenne e preoccupante promessa che sarebbero rimasti per sempre uniti, indipendentemente dal corso che avrebbe avuto il giudizio di separazione. L’uomo, inoltre, si è nuovamente presentato in più occasioni sia nella sua ex casa che nella scuola frequentata dai figli: date le evidenti violazioni del regime cautelare cui era sottoposto, è stata dunque richiesta ed ottenuta nei confronti dell’uomo l’applicazione degli arresti domiciliari.