Due pomeriggi di attività gratuite per garantire il tempo prolungato a Terraglione

Per ampliare l’offerta formativa della scuola primaria di Terraglione e agevolare i genitori nella conciliazione del tempo lavoro/scuola dei propri figli che frequentano tutte le scuole del territorio, il Comune di Vigodarzere mette a disposizione dei servizi integrativi scolastici.

Scuola

In tutti i plessi è possibile scegliere il servizio di prescuola, che consente agli alunni l’ingresso anticipato dalle 7.25 alle 7.55, mentre per garantire un orario più lungo alla primaria di Terraglione e incentivare le iscrizioni, nel corso dell’anno scolastico appena concluso si era consentito ai genitori di scegliere, oltre al rientro pomeridiano del martedì che svolgevano tutti, di allungare il tempo scuola con servizi a pagamento il giovedì (inglese) e il venerdì (attività motoria). «A partire dal prossimo anno scolastico – annuncia l’assessore all’Istruzione Katia Bano – per andare maggiormente incontro alle famiglie abbiamo attivato due pomeriggi, il lunedì e il mercoledì, con attività di doposcuola, potenziamento e aiuto compiti. Sarà un servizio che il Comune attiverà gratuitamente, quindi senza alcun costo a carico delle famiglie, affidandolo a un soggetto esterno. In questo modo, con tutti i servizi pomeridiani offerti, sia gratuiti che a pagamento, la scuola di Terraglione (strutturata come scuola a tempo ordinario) resterebbe fruibile, per chi ne avesse bisogno, come se fosse una scuola a tempo prolungato».

Iscrizioni

Sul sito internet e sulla pagina Facebook comunali è possibile collegarsi al link per iscriversi entro il 20 luglio 2022 a tutti i servizi scolastici integrativi. «Attivare i due pomeriggi gratuiti a Terraglione è un impegno economico importante, ma che sosteniamo volentieri – aggiunge il sindaco Adolfo Zordan – per garantire un tempo scuola di qualità ai bambini e ragazzi che scelgono di frequentare la scuola situata nella frazione di Terraglione, nella quale si iscrivono anche alunni provenienti da altre frazioni e dai Comuni limitrofi. È un modo per mantenere aperta la scuola nella frazione, poiché da un paio d’anni il numero di iscrizioni si è notevolmente ridotto, a causa anche del drastico calo demografico che ormai si sta verificando a Vigodarzere come nel resto d’Italia».