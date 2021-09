Effrazione nell'officina, rubate le bici dei clienti e materiale di ricambio

Biciclette in riparazione e materiale di ricambio. È il bottino raccolto dai ladri che si sono introdotti nel reparto officina di una ditta.

Il fatto

Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 settembre la ditta Off the road di Mestrino è stata presa di mira dai ladri. Ignoti hanno forzato la porta d’ingresso e si sono diretti al reparto officina, dove hanno portato via alcune biciclette di varie marche che i clienti avevano portato a far riparare e materiale di ricambio di varia natura. Il danno complessivo subito dalla ditta è elevato ma non ancora quantificato esattamente. I carabinieri stanno indagando per identificare i ladri.