Graziato dalla ex, riprende a vessarla e dai domiciliari finisce in carcere

Ha avuto una grande possibilità, ma non l'ha saputa sfruttare. Perdonato dalla compagna e accolto in casa sua ai domiciliari, ha ripreso a vessarla. Inevitabile è arrivata la misura restrittiva del carcere a carico di un uomo di 59 anni di Este. Quest'ultimo lo scorso 30 novembre è stato condannato ad un anno e mezzo di pena detentiva per minaccia a pubblico ufficiale e atti persecutori nei confronti della compagna, con il beneficio della detenzione domiciliare. Per varie vicissitudini ha dovuto lasciare la casa in cui abitava, ed ha quindi chiesto alla sua ex compagna di essere ospitato da lei per continuare a scontare la pena con il beneficio concesso.

Recidivo

Impietosita la donna lo ha accolto in casa, ma l’uomo non ha tardato a manifestare la sua natura e a sottoporre nuovamente la donna a continue vessazioni e maltrattamenti psicologici di cui sono venuti a conoscenza i carabinieri della stazione di Este che hanno relazionato al magistrato di Sorveglianza. Quest’ultimo, valutata la situazione, ha immediatamente disposto l’aggravio della posizione del detenuto disponendo la revoca dei domiciliari ed emettendo contestualmente l’ordine di carcerazione. Il cinquantanovenne al termine delle formalità di rito è stato portato nel carcere di Rovigo dove terminerà di scontare la sua condanna.