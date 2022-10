Mostra documenti falsi: trentaduenne con il vizio della "coca" arrestato

Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria di possesso e fabbricazione di documenti di identificazioni falsi. Nei guai ieri sera, 14 ottobre è finito un cittadino romeno di 32 anni residente ad Este.

I fatti

L'indagato mentre transitava proprio ad Este al volante della sua auto, si è imbattuto in un controllo stradale operato dai carabinieri della Radiomobile. Da un rapido controllo alla centrale operativa, gli investigatori dell'Arma hanno appreso che il conducente del Suv era un volto noto alle forze dell'ordine. Approfondendo gli accertamenti è emerso che la patente e la carta d'identità mostrate ai carabinieri dal trentaduenne erano state rilasciate da autorità romene. Tuttavia un attento esame della documentazione ha messo in evidenza come tali documenti non fossero in regola.

La perquisizione

Ne è seguita una perquisizione del mezzo. Qui i carabinieri hanno rinvenuto un piatto con tracce di cocaina. In un giubbotto hanno trovato altri documenti rilasciati da autorità italiane, carta d'identità, codice fiscale e patente intestati ad un'altra persona, ma riportanti sempre la foto del trentaduenne. Appurata la genuinità di questi ultimi documenti ed informato il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Rovigo, Sabrina Duò, i militari dell’Arma hanno operato un immediato riscontro peritale presso il Polo Falsi Documentali del comando Polizia Locale di Rovigo, accertando come entrambi i documenti romeni originariamente esibiti dal trentaduenne, fossero falsi.

Il processo

Oggi, 15 ottobre, in tribunale a Rovigo davanti al giudice Angelo Risi, l'arresto del trentaduenne è stato convalidato con immediata scarcerazione. E' stato aggravato dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora a Este. L'udienza è stata rinviata al 3 novembre. Per le tracce di cocaina rinvenuta, è stato anche segnalato alla Prefettura di Padova in qualità di assuntore con contestuale ritiro della patente.