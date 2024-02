Sul suo pc 11mila file pedopornografici: sessantenne in carcere

Il territorio di Este e dei comuni contermini è stato oggetto di serrati controlli da parte dei carabinieri. Il servizio è stato disposto dal comando provinciale per dare un segnale forte alla collettività e ai commercianti sul fronte dei reati contro il patrimonio. In strada sono scese decine di pattuglie dell'Arma. Identificate nel complesso 75 persone, controllati 56 veicoli, ritirate 3 patenti, elevate 2 sanzioni al Codice della Starda.

Le principali operazioni

A Este, i carabinieri della locale stazione, hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dall’autorità giudiziaria di Venezia, nei confronti di un sessantenne agli arresti domiciliari. L’uomo, deve scontare una condanna di 2 anni e 4 mesi poiché nel 2022 è stato arrestato in flagranza di reato in quanto trovato in possesso di oltre 11mila file di carattere pedopornografico. L’uomo, al termine delle formalità è stato accompagnato in carcere a Rovigo dove dovrà saldare il suo debito con la giustizia. Durante i controlli alla circolazione stradale sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcoolica un uomo di 43 anni moldavo, che è risultato positivo al test con un tasso alcolemico di 1,75 g/lt e guida senza patente. Una donna di 43 anni della provincia di Verona, risultata positiva al test con tasso di 2,24 g/lt. Inevitabile anche il ritiro della patente. A Este e Stanghella sono stati denunciati 3 soggetti per porto di oggetti atti ad offendere. Un 19enne italiano, dato il suo atteggiamento, è stato sottoposto a perquisizione personale da parte dei militari e trovato in possesso di un coltello da cucina lungo 32 centimetri nascosto nella tasca interna del giubbino, una cittadina marocchina 46enne fermata e controllata è stata trovata in possesso di un bastone in legno riposto in mezzo ai sedili anteriori lungo 63 centimetri ed un altro 30enne marocchino visto dalla pattuglia che transitava nel centro di Stanghella che esibiva un bastone di metallo lungo 70 centimetri, fermato unitamente ad un altro connazionale 28enne che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,25 grammi di cocaina e segnalato al prefetto di Padova quale assuntore di sostanza stupefacente. Tutto il materiale è stato sequestrato.