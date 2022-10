Este vivrà un autunno "caldo" sul fronte delle opere pubbliche

Il comune di Este, grazie all'interessamento dell'amministrazione comunale, pronto a rifarsi il look in questo soleggiato autunno. In programma lavori per la riqualificazione dell’arredo urbano e della viabilità. Nei prossimi giorni prenderanno il via infatti numerosi interventi di manutenzione, abbellimento e pulizia presso tutte le zone della Città. La spesa complessiva delle opere in partenza nei prossimi giorni ammonta a un totale di oltre 260.000 euro, dedicati non solo all’aspetto di abbellimento dell’arredo urbano, ma soprattutto a migliorare sicurezza e fruibilità di molte zone della Città.

Viabilità

Per quanto riguarda le opere di viabilità, riprenderanno i lavori di riqualificazione della pista ciclabile di collegamento tra Este e Deserto. I lavori prevedono il completamento della riasfaltatura nei tratti dissestati, la completa pulizia delle caditoie, l’integrazione dei punti luce mancanti e la sistemazione del cordolo spartitraffico in cemento, oltre alla sostituzione di alcuni archetti in metallo. Verrà effettuato anche il rifacimento completo della segnaletica. «Con i lavori di rifacimento della ciclabile - ha detto l'assessore alla Viabilità e all'Arredo urbano Alberto Fornasiero - ridiamo dignità e mettiamo in sicurezza un tracciato molto frequentato dalla mobilità debole e dai pedoni». L’importo delle opere ammonta a circa 100mila euro.

Pubblica illuminazione

Anche la pubblica illuminazione è al centro dell’azione di rinnovamento e abbellimento, con un occhio di riguardo al risparmio energetico grazie alla scelta di installare esclusivamente punti luce a led. L’intervento di installazione di nuovi punti di pubblica illuminazione riguarderà via Bressane, all’incrocio con via Paolo II, oltre a Piazza Guariento, compresi i sottoportici. La spesa prevista è attorno ai 40mila euro. «I nuovi punti luce di via Bressane e Piazza Guariento ci permettono di illuminare luoghi molto frequentati - ha precisato l’assessore Fornasiero - garantendo maggiore sicurezza, pensando anche al risparmio energetico, ora più che mai un obiettivo da perseguire».

Pulizia caditoie

In partenza a breve anche i lavori di pulizia di tutte le oltre 5.000 caditoie presenti sul territorio comunale. «Un intervento quanto mai necessario - spiega Fornasiero - che abbiamo richiesto, per garantire la sicurezza in materia di sgrondo delle acque. Nel complesso, l’intervento ammonterà a circa 50.000 euro».

Arredo urbano

Verrà effettuata la completa sostituzione di tutte le 40 panchine all’interno dei Giardini del Castello. La spesa dell’opera ammonta a circa 40.000 euro. «Le nuove panchine che saranno installate presso i Giardini del castello rappresentano un nostro preciso impegno come amministrazione, con l’obiettivo di rinnovare e ridare dignità a un luogo molto frequentato che merita delle sedute consone al suo aspetto monumentale e turistico». Anche lungo via Guido Negri, in prossimità delle attività commerciali, saranno aggiunte 2 nuove panchine di design che puntano all’abbellimento della via e dotano la zona, molto frequentata, di maggiori sedute. Numerosi anche gli interventi sulle aree giochi e sulle aree attrezzate con riqualificazione o sostituzione di giochi e arredi. In particolare, saranno oggetto di riqualificazione le aree presso la scuola Materna Pilastro, la scuola materna Isidoro Alessi e la scuola materna di Prà. Oltre che le aree giochi presenti a Motta, a Deserto, in via Don Luigi Rizzo, nella zona di Meggiaro e di via Monte Cero. «Alcune di queste aree giochi - ha concluso l'assessore - non ricevevano alcun tipo di manutenzione da anni. Soprattutto per quelle relative alle scuole, vi era la necessità di intervenire quanto prima. Circa 30.000 euro saranno investiti per garantire ai bambini sicurezza e divertimento».