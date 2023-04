Ubriaco e con la mazza da baseball in auto fugge all'alt: denunciato

Rocambolesco inseguimento ieri notte, a cavallo tra il 10 e l'11 aprile ad Este. Un'automobilista di 32 anni del posto si è imbattuto in un posto di controllo della Radiomobile in pieno centro. Dopo aver rallentato la sua marcia, ha cambiato idea ed è fuggito. I militari si sono subito messi al suo inseguimento e dopo qualche centinaio di metri l'hanno convinto a rallentare e ad accostare.

Cosa è successo

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Este, hanno denunciato un cittadino italiano di 32 anni di Este per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e guida in stato di ebrezza. Durante un controllo alla circolazione stradale, la pattuglia ha intimato l’alt ad un’autovettura che alla vista dei militari invece di arrestare la marcia ha improvvisamente accelerato. Ne è scaturito un inseguimento terminato poco dopo. I carabinieri fermata l’auto hanno subito notato l’uomo in evidente stato di agitazione. Dopo essere stato identificato è stato sottoposto all'alcoltest che ha fatto registrare una positività pari a 0,80 g/lt, quasi il doppio del limite consentito dal Codice della Strada. Inoltre in auto è stata recuperata una mazza da baseball in alluminio, sottoposta a sequestro. Contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida e nel cuore della notte è stato costretto a contattare un familiare per far rientro a casa.