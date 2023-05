Forza Nuova e antagonisti a Padova, e a pochi metri di distanza: "elettricità" ma nessuno scontro

In piazza delle Erbe una trentina di antagonisti (appartenenti ai centri sociali) con tanto di striscione: «Nessuno spazio per gli antifascisti in città». A circa 200 metri di distanza, in piazza Antenore, cinque membri di Forza Nuova al seguito del segretario nazionale Roberto Fiore. E nonostante le paure della vigilia non è successo nulla: tanta "elettricità" nell'aria ma nessuno scontro nella mattinata di oggi, sabato 20 maggio, a Padova per la doppia manifestazione in programma in pieno centro storico.

Le due realtà

In realtà a essere più "tesi" era chi, Forza Nuova, non la voleva: i circa trenta giovani trovatisi a pochi metri dalla fontana di piazza delle Erbe, infatti, hanno ribadito in più occasioni il messaggio già lanciato due settimane fa, ovvero la loro contrarietà alla presenza di una sede di Forza Nuova all'Arcella. Una provocazione che non è stata raccolta da Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, che ha replicato: «Protestino pure, per me non è un problema». Fiore ha quindi affrontato il problema legato alle possibili interrogazioni parlamentari "pronosticate" anche da Alessandro Zan, deputato del Pd, riguardo proprio all'apertura della sede all'Arcella: «Non sono preoccupato: già un anno e mezzo fa siamo stati vittima di un battage mediatico in cui si chiedeva lo scioglimento di Forza Nuova: si è mosso tutto il Parlamento e sembrava che si dovesse muovere tutta la magistratura, e poi è tutto scoppiato come una bolla di sapone. Forza Nuova ha idee radicali che si contrappongono sia al Governo che all'opposizione, ma nessuno può rinchiudere questo tipo di idee, che da 25 anni sono ormai nel cuore di moltissimi italiani. Sentiamo parlare di queste possibilità di scioglimento dalla fine degli anni Novanta, eppure non avviene mai perché è impossibile sia dal punto di vista legale che dal punto di vista politico: non si può fermare una formazione che ha delle idee così chiare e rivoluzionarie. Un messaggio per Zan? Ne avrei molti, ma direi che in questo momento il Partito Democratico dovrebbe concentrarsi su quello che è uno scandalo inaspettato che sta emergendo, ovvero il problema degli alluvionati in Emilia Romagna, che denota una mancata attenzione nei confronti del territorio».