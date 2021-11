Fratelli di 70 anni scoperti dai carabinieri con 5 fucili da caccia e senza licenza: denunciati

Due fratelli settantenni hanno provato di tutto pur di ostacolare la perquisizione. Ma non ci sono riusciti. Così da una segnalazione di lite in famiglia i carabinieri hanno scoperto 5 fucili da caccia: la licenza era scaduta.

Il fatto

Nella serata di domenica 31 ottobre due fratelli di Conselve di 71 e 74 anni si trovavano a casa. Tra loro è scoppiata una lite e i toni si sono alzati al punto che i vicini sentivano le urla: preoccupati, hanno chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati hanno notato un certo nervosismo che si è accentuato non appena i carabinieri hanno cominciato la perquisizione, operazione che i due fratelli hanno cercato in ogni modo di ostacolare. Uno dei carabinieri ha trovato 5 fucili da caccia con le relative munizioni e ha chiesto di poter vedere la licenza di porto d’armi. Una licenza ritirata nel marzo 2020. Per questo i due settantenni sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi.