Si introduce in un garage e ruba bici elettriche del valore di 3 mila euro: denunciato

I carabinieri lo hanno individuato nel giro di poche ore e quando lo hanno bloccato, l'uomo ha dato un nome falso cercando di depistare le indagini. Ma non ci è riuscito ed è stato denunciato per furto in abitazione

Ha fatto incetta di biciclette elettriche altrui ma non l’ha fatta franca: quando i carabinieri lo hanno bloccato ha anche dato un falso nome.

I furti

Nella serata di lunedì 5 aprile i carabinieri della stazione di Prato della Valle hanno chiuso le indagini e denunciato per furto in abitazione un 45enne tunisino pregiudicato e irregolare. Proprio quel pomeriggio l’uomo si era introdotto nel garage di un 36enne di Padova e aveva portato via tre biciclette elettriche, per un valore complessivo di 3 mila euro. I carabinieri sono riusciti a risalire a lui in poche ore e quando lo hanno bloccato l’uomo ha dato false generalità, cercando di depistare i militari. Ma non ci è riuscito. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e il 45enne è stato denunciato.