Notte di furti: rubate sigarette per 15 mila euro e fondo cassa in due esercizi commerciali

Un negozio di elettronica e un ristorante sono stati colpiti nella stessa notte. In entrambi sono stati portati via i fondo cassa e nel secondo i ladri hanno portato via anche un'ingente scorta di sigarette

Due furti in due punti diversi della città, l’obiettivo era il fondo cassa. Su entrambi i casi sta indagando la polizia.

I fatti

Il primo è avvenuto intorno all’una della notte tra lunedì 19 e martedì 20 aprile. Alla rivendita di elettronica Mimacro di via Uruguay ignoti hanno tolto il vetro dal telaio della porta d’ingresso e si sono fiondati sulla cassa dove erano custoditi circa 300 euro. Qualche ora dopo, verso le sette del mattino, una pattuglia ha effettuato un sopralluogo al ristorante Ca di Volta di via Piovese perché sempre quella notte la porta secondaria è stata aperta forzando il lucchetto. In questo caso i ladri hanno rubato mille euro di fondo cassa e sigarette per un valore di circa 15 mila euro. Saranno gli stessi ladri? Lo sveleranno le indagini.