Evade per danneggiare con un martello le auto parcheggiate, nei guai un trentaseienne

Armato di martello ha seminato il panico nella pubblica via. Doveva essere ai domiciliari, ma ieri 21 luglio 2022 all'ora di pranzo, è uscito e ha cominciato a spaccare le auto trovate in strada davanti agli occhi increduli dei legittimi proprietari. E' successo a Galliera Veneta. Nei guai è finito un cittadino albanese di 36 anni. Qualcuno, attirato dal frastuono e dalle urla del trentaseienne dell'Est, ha pensato bene di contattare il 112. A Galliera è arrivata una pattuglia della Radiomobile di Cittadella con l'ausilio dei colleghi di Tombolo. L'uomo, alla vista del personale in divisa ha subito capito di averla combinata grossa e non ha opposto alcuna resistenza. Portato in caserma, è stato arrestato per evasione dai domiciliari e danneggiamento. Nello specifico, due sono le auto danneggiate a cui il trentaseienne ha distrutto i fanali a martellate.