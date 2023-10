Il furto di scarpe si trasforma in rapina: un arresto e un denunciato

Il furto di scarpe all'interno del Centro Commerciale Smart Moda di Galliera Veneta sembrava un gioco da ragazzi, ma il personale di vigilanza del megastore si è accorto della presenza di due ladri e non senza fatica è riuscito a bloccare due serbi di 33 e 32 anni. Il bilancio dell'attività dei carabinieri della stazione di Tombolo è di un arresto per rapina e una denuncia per tentato furto aggravato. Una commessa del negozio oggetto del furto è stata medicata al pronto soccorso dopo l'aggressione dell'indagato. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Cosa è successo

Hanno rubato quattro paia di scarpe del valore di 600 euro e le hanno occultate sotto i vestiti. Poi si sono avvicinati all'uscita nel tentativo di defilarsi senza pagare. Ieri pomeriggio 20 ottobre all'interno del negozio i due finti clienti non appena sono stati scoperti hanno agito in maniera diametralmente opposta. Il trentunenne ha consegnato la refurtiva, mentre il più grande dei due ha tentato di forzare l'uscita afferrando per il braccio una dipendente che tentava di bloccarlo. Le urla hanno attirato l'attenzione di altri commercianti del megastore che alla fine sono riusciti a bloccare anche il più esagitato dei ladri e a chiamare il 112. I militari della stazione di Tombolo, dopo averli identificati e restituito la refurtiva ai legittimi proprietari, li hanno accompagnati in caserma. Il più giovane, che di fatto non ha opposto resistenza dovrà rispondere in stato di libertà di tentato furto, mentre l'altro è stato arrestato con l'accusa di rapina.