Operaio folgorato in azienda, trasportato in ospedale

Momenti di paura oggi, 4 ottobre, in una ditta specializzata nella lavorazione della carne di Grantorto nell'alta padovana. Un dipendente, mentre stava utilizzando un macchinario, è stato attinto da una scarica di corrente che l'ha fatto stramazzare a terra. Non è dato sapere al momento se il tutto sia partito dal mal funzionamento di un macchinario, oppure la vittima abbia commesso una banale leggerezza.

I soccorsi

La scena è avvenuta davanti agli occhi dei suoi colleghi che hanno subito attivato la macchina dei soccorsi. In azienda sono arrivati i sanitari del Suem 118 e il personale dello Spisal. L'uomo è stato stabilizzato e in un secondo momento trasportato in ospedale a Cittadella. Dopo tutti gli accertamenti clinici del caso è stato giudicato non in pericolo di vita. Indagini in corso per risalire alle cause che hanno provocato l'infortunio sul lavoro.