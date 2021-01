Guida il camion ubriaco e senza patente: 48enne finisce nei guai

I carabinieri lo hanno fermato per un controllo e avendo il sospetto che l'uomo avesse alzato il gomito, lo hanno sottoposto all'alcoltest. E i sospetti sono stati confermati

Denuncia, sanzione e fermo amministrativo. Sono i provvedimenti presi nei confronti di un 48enne che si è messo alla guida del camion dopo aver bevuto un po’ troppo.

Il fatto

Nella mattinata di mercoledì 20 gennaio i carabinieri stavano effettuando un controllo ad Abano Terme. Hanno fermato un camion, guidato da un 48enne del posto che sembrava alterato. E i sospetti hanno ricevuto conferma dai risultati dell’alcoltest: 1,10 g/l il valore rinvenuto nel sangue dell’uomo, denunciato quindi per guida in stato di ebbrezza. Ma non è finita qui perché il 48enne era privo di patente, che gli è stata revocata tempo addietro, perciò è scattata la sanzione. Il camion è stato sottoposto, invece, a fermo amministrativo.