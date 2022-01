In Duomo l'estremo saluto a Gianni Di Marzio

I funerali di Gianni Di Marzio, indimenticato allenatore di Napoli, Cosenza e Catanzaro morto all’età di 82 anni, si terranno martedì 25 gennaio alle ore 15 presso il Duomo di Padova.

Post

Ne ha dato notizia il figlio Gianluca, noto giornalista di Sky Sport, in un post sul suo profilo instragram sul quale ha anche ringraziato per i tanti messaggi di cordoglio arrivati alla sua famiglia e per il minuto di silenzio tributato in suo onore allo stadio “San Vito Marulla” prima di Cosenza-Ascoli. Di Marzio era nato a Napoli nel 1940 e cominciò ad allenare a fine anni Sessanta. Una lunga carriera tra Serie A e Serie B. Fra le varie esperienze, nel 1976 riportò il Catanzaro in Serie A e l’anno successivo, durante un viaggio in Argentina, scoprì Diego Armando Maradona, il cui trasferimento a Napoli non fu al tempo possibile per le regole del campionato italiano riguardo il tesseramento dei giocatori stranieri, al tempo limitato. Dopo il Napoli a fine anni Settanta, allenò anche Genoa, Lecce, Catania e Padova, città in cui ha poi scelto di risiedere.

Camera ardente

Sarà anche allestita una camera ardente sempre a Padova in via Turazza 23 aperta secondo le seguenti disponibilità di accesso (Per prenotazione 049-8021212 o www.fhsantinello.it) :

- Domenica 23 gennaio, ore 10:00/12:00 e 15:00/17:00

- Lunedì 24 gennaio, ore 9:00/12:30 e 14:30/18:00

- Martedì 25 gennaio, ore 9:00/14:00