Il corto circuito del frigorifero innesca l'incendio: le fiamme devastano l'appartamento

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Cittadella, che hanno spento il rogo: nessun ferito, ma l’appartamento è stato dichiarato inagibile per gli ingenti danni

Via Martiri della Libertà

Tutto per il corto circuito del frigorifero: un devastante incendio ha distrutto un appartamento a Campo San Martino.

I fatti

È successo poco prima delle ore 11 di domenica 11 luglio: le fiamme hanno interessato un appartamento al terzo piano in via Martiri della Libertà. Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Piazzola sul Brenta e i vigili del fuoco di Cittadella, che hanno spento il rogo. Nessun ferito, ma l’appartamento è stato dichiarato inagibile per gli ingenti danni.