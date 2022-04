Scoppia l'incendio in una cucina: danni da fumo e pezzi di malta si staccano per il calore

Ore di intenso lavoro per i vigili del fuoco che hanno spento un incendio divampato nella cucina di un appartamento a Saccolongo.

L'incendio

La mattina di martedì 12 aprile, poco dopo le 9, i vigili del fuoco sono accorsi in via Scapacchio Ovest a Saccolongo: un incendio era scoppiato all'interno della cucina di un'abitazione. Nessuno è rimasto ferito, chi ci viveva è uscito prima che il fumo invadesse tutta la casa. I pompieri sono arrivati da Abano Terme con un'autopompa, un'autobotte e 5 operatori. Le fiamme hanno avvolto i pensili della cucina e pezzi di malta si sono staccati dai muri a causa del forte calore. In tutto l'alloggio ci sono danni da fumo ma nessuno è rimasto intossicato. I tecnici dei vigili del fuoco stanno analizzando la situazione per capire cosa abbia appiccato l'incendio. La messa in sicurezza è terminata poco prima di mezzogiorno.