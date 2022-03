Struttura in legno e lamiere va a fuoco, distrutti anche due auto e un trattore

La struttura in legno e lamiere è completamente andata a fuoco. Con lei anche due auto e un trattore. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco.

L’incendio

Erano le 22 di sabato 5 marzo quando i vigili del fuoco sono arrivati in via Dei Marcelli a Piombino Dese. Le fiamme del capanno degli attrezzi erano già alte. Una struttura di legno e lamiere stava andando a fuoco e al suo interno c’erano due auto e un trattore. I pompieri sono arrivati da Cittadella, Padova, Castelfranco (Treviso) con i volontari di Borgoricco, tre autopompe, un’autobotte e il carro Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico) e 17 operatori. La struttura e i mezzi sono distrutti, resta solo lo scheletro. Con i vigili del fuoco sono arrivati anche i carabinieri e ora i tecnici stanno cercando di capire quali possono essere le cause dell’incendio.