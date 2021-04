Principio d'incendio al supermercato: intervengono i vigli del fuoco

Paura nella serata di martedì al supermercato Eurospar di Camposampiero dove da un bancone si è sprigionato del fumo.

L'intervento

Poco dopo le 20 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pasubio per un principio d’incendio di un bancone frigo del supermercato, subito spento del personale ancora presente all’interno dell’esercizio commerciale. I pompieri arrivati dal distaccamento di Cittadella con i volontari di Borgoricco, hanno messo in sicurezza il bancone frigo escludendo eventuali focolai o anomalie. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.