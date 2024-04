Cade dalla bici durante l'escursione sui Colli Euganei col marito: salvata dal soccorso alpino

Doveva essere una mattinata di svago in mezzo alla natura, ma un imprevisto l'ha rovinata: intorno alle ore 11 della mattinata di oggi, domenica 7 aprile, il soccorso alpino di Padova è stato allertato dalla centrale del Suem 118 per una ciclista caduta dalla propria mountain bike mentre assieme al marito stava percorrendo la discesa dal Monte Grande verso il Passo delle Fiorine, sui Colli Euganei nel territorio di Teolo.

Il salvataggio

La 63enne di Borgo Valsugana (Trento), che aveva riportato un probabile trauma alla spalla, è stata raggiunta da cinque soccorritori che le hanno immobilizzato il braccio e la hanno caricata in barella. L'infortunata è stata poi trasportata per un chilometro fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Abano.