Incidente in corso Tre Venezie: gravemente ferito un ciclista investito da un auto

Brutto incidente stradale in corso Tre Venezie all'altezza cavalcavia Sarpi-Dalmazia. Nel tardo pomeriggio di oggi 19 dicembre un auto condotta da un uomo di 39 anni residente in provincia di Padova ha investito un trentenne che viaggiava in bici, poi ricoverato d'urgenza in ospedale a causa del forte trauma subito dopo l'impatto. Sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno anche sottoposto ad etilometro l'autista, senza però riscontrare irregolarità. La dinamica è ancora in corso di accertamento (potrebbe aver influito la fitta nebbia di oggi) e per questo i veicoli sono finiti sottosequestro.