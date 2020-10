Esce di strada con il suo scooter e finisce nel canale adiacente: 43enne in ospedale

Un secondo prima in sella, quello dopo nel fossato: un 43enne residente ad Albignasego è stato ricoverato in ospedale a Padova dopo essere uscito di strada con il suo scooter.

La dinamica

È successo nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre sulla strada statale 16 ad Albignasego, all'altezza del km 8: l'uomo ha perso il controllo - per cause ancora in corso di accertamento - del suo motociclo Kymco, terminando la corsa all'interno del canale adiacente alla carreggiata. Ferito, il 43enne è stato trasportato al pronto soccorso e trattenuto in area rossa ma non in pericolo di vita. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione per verificare eventuale responsabilità di terzi.