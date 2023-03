Finisce con la Bmw fuori strada, danneggiata la condotta del gas

Una banale fuoriuscita autonoma ha creato un mare di disagi nella frazione di Rustega a Camposampiero. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco accorsi dopo l'allarme, il conducente di una Bmw ha perso il controllo del mezzo all'altezza di via Fossalta finendo fuori strada. Nella carambola è rimasto miracolosamente illeso, ma ha danneggiato il tubo del gas di due abitazioni. Nella zona è subito stato avvertito un forte odore di gas, ma non è stato necessario evacuare alcuna abitazione.

Cosa è successo

L'incidente si è materializzato in via Fossalta alle 20,30 di sabato 4 marzo. L'autista è uscito autonomamente dall'abitacolo. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno tamponato la perdita di metano fino all'intervento dei tecnici della rete del gas. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate attorno a mezzanotte con il ripristino delle condizioni di sicurezza del luogo interessato dallo schianto. Indagini in corso, infine, per ricostruire le cause che hanno portato l'automobilista a perdere il controllo del mezzo. Non si esclude l'eccessiva velocità, ma anche la banale disattenzione.