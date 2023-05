Schianto fatale contro il rimorchio del tir: incidente mortale all'alba

Uno scontro violentissimo, di quelli che non lasciano scampo: tragedia nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 maggio a Padova, dove il conducente di un'auto è morto sul colpo dopo essersi scontrato contro il rimorchio di un camion, parcheggiato a bordo strada.

I fatti

È successo intorno alle ore 5 in via Prima Strada, in zona industriale a Padova: sono ancora in corso i rilievi e le ricostruzioni sul luogo dell'incidente, ma una disattenzione fatale avrebbe causato il terribile sinistro. Nessuna ripercussione a livello di viabilità vista l'ora in cui il tragico incidente è avvenuto.

(Notizia in aggiornamento)