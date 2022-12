Investito dal tram, anziano ciclista in ospedale

Paura stasera, 20 dicembre, alle 17 in via Temanza all'Arcella a Padova. Un metrotram che da Pontevigodarzere stava affrontando il viaggio verso il centro città, per cause ora al vaglio della Polizia locale, si è scontrato con un ciclista.

Disagi

L'incidente, in un orario già caotico per la viabilità, ha provocato code chilometriche in entrambi i sensi di marcia. Per consentire agli agenti di completare l'attività, il mezzo di trasporto è rimasto fermo circa 50 minuti. In via Tenanza subito dopo l'allarme sono arrivati i sanitari del Suem 118 che dopo aver stabilizzato il ferito, un uomo di 79 anni residente in zona, l'hanno trasportato in ospedale. A scopo precauzionale i medici si sono riservati la prognosi anche in virtù dell'età non più giovanissima del ciclista, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dinamica

Gli agenti stanno ora cercando di capire se il settantanovenne stesse attraversando la strada oppure stesse regolarmente pedalando sul lato destro della strada. Sta di fatto che dopo l'impatto, il metrotram si è subito fermato e i soccorsi al ciclista sono stati immediati. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini e le tempistiche di recupero.