Ragazza di 18 anni investita sulle strisce e trasportata in ospedale in elicottero

Ha attraversato la strada sulle strisce in pieno centro a San Giorgio in Bosco. Proprio in quel momento è sopraggiunta un'Audi A6 condotta da un uomo di Tombolo che l'ha centrata in pieno. Paura per le sorti di una giovane, D.S. che è ricaduta rovinosamente sull'asfalto. L'automobilista, R.A. si è subito fermato. Lui è rimasto illeso, ma sotto choc.

I soccorsi

Sul luogo dell'investimento sono arrivati gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco e i sanitari del Suem 118. Le condizioni della ferita sono apparse piuttosto serie ed è stato richiesto da Padova l'intervento dell'elisoccorso. Dopo essere stata stabilizzata, la ragazzata è stata trasportata in ospedale a Padova. Terminati gli accertamenti clinici del caso è stata giudicata non in pericolo di vita. L'automobilista che ha detto agli agenti di aver visto la ragazza solo all'ultimi istante, è risultato negativo all'alcoltest. Al momento dello schianto su San Giorgio in Bosco cadeva una leggera pioggia che potrebbe aver contribuito all'investimento. La viabilità è tornata regolare dopo le 15 quando gli operatori hanno terminato le attività di rito.